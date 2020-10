Aangepaste openingstijden VVV Schijndel

7 oktober 2020

Het verlichtingssysteem in Museum Jan Heestershuis is aan vervanging toe. In verband met deze werkzaamheden is het museum tijdelijk gesloten voor publiek van vrijdag 2 oktober tot woensdag 4 november 2020. Daarna is de nieuwe expositie ‘Brabant met verve – De collectie Geerts’ mét de nieuwe belichting te bewonderen.

Tijdens deze werkzaamheden heeft de VVV aangepaste openingstijden :

vr 2 oktober OPEN

za 3 oktober OPEN

Zo 4 t/m di 13 oktober GESLOTEN

wo 15 t/m za 17 oktober OPEN

zo 18 t/m di 20 oktober GESLOTEN

wo 21 t/m za 24 oktober OPEN

zo 25 t/m di 27 oktober GESLOTEN

vanaf wo 28 oktober normale openingstijden