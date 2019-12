Aanmelding Carnavalskoor 2020 ‘Zing je mee in de Carnavalsmis?’

22 november 2019

Op zondag 23 februari vindt om 10.00 uur de traditionele Carnavalsmis plaats. Net zoals vorig jaar kun je je aanmelden voor het gelegenheidskoor ‘de Kuusseloeiers’ dat deze mis muzikaal opluistert. Als je wilt meezingen in dit koor kun je je opgeven via miscommissie@kuussegatters.nl.



Samen vieren

Zondag 23 februari vindt voorafgaand aan de carnavalsoptocht 2020 om 10.00 uur in de Sint Lambertuskerk te Veghel de traditionele Carnavalsmis plaats. Dit jaar alweer voor de 31ste keer. Ieder jaar is het weer een drukte van belang wanneer de kerk vol stroomt met kleurrijk uitgedoste Kuussegatters die dit indrukwekkende ‘moment van vieren én bezinning’ graag meebeleven.



Zangers voor ‘de Kuusseloeiers’ gezocht

Karin, Bart, John en Marc vormen de Miscommissie van CV de Kuussegatters en zij zijn op zoek naar zangers voor het gelegenheidskoor: “We vieren die zondagochtend op een vrolijke manier de eucharistische mis samen met de Prins, Jeugdprins, het Boerenbruidspaar met hun gevolg en vele andere Kuussen en Kuussinnen. De muzikale invulling wordt verzorgd door een gelegenheidsorkest. Vorig jaar was er voor de eerste keer een gelegenheidskoor. Ook in 2020 willen we de mis graag muzikaal opluisteren met dit koor, genaamd ‘De Kuusseloeiers’.”



Info & aanmelding

De Missommissie is dus op zoek naar zangers en zangeressen die het leuk vinden mee te zingen in het koor. Iedereen, die redelijk bij stem is en de wijs kan houden op die zondagochtend, wordt bij deze van harte uitgenodigd om zich aan te melden via miscommissie@kuussegatters.nl. Voorafgaand aan de carnavalsmis worden 5 tot 6 repetities gehouden.



De Miscommissie is duidelijk: “We stellen geen verdere eisen: enthousiasme en samen vieren staan bij ons voorop. Medio december willen we de samenstelling van het koor graag rond hebben om dan ook meer te zeggen over repetitietijden en repertoire. Dus… komt oew bedstee uit en ga mi gemak uit oew dak en loei met ons mee!.”