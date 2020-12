Afhaalpunten bij Noord Oost Brabantse Bibliotheken

17 december 2020

Alle bibliotheken zijn tijdelijk gesloten, maar online kunnen alle bibliotheekleden e-books en luisterboeken blijven lenen. En met ingang van maandag 21 december zijn er bij de meeste Noord Oost Brabantse Bibliotheken op vaste tijden afhaalpunten voor gereserveerde boeken en andere materialen geopend.



Afhaalpunt

Bibliotheekleden kunnen vanuit huis in de catalogus van de Bibliotheek boeken en andere materialen reserveren. Zodra het boek voor je klaar staat, ontvang je bericht. Daarna kom je het boek ophalen bij het afhaalpunt van de bibliotheek dat je bij het reserveren hebt gekozen. Breng altijd je bibliotheekpas mee. Voor alle duidelijkheid: het boek staat pas voor je klaar als je daarover bericht hebt gekregen van je bibliotheek.

Openingstijden

De openingstijden van het afhaalpunt in Veghel zijn maandag en woensdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Sint-Oedenrode is dat op dinsdag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. In Schijndel op maandag en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.





Inleveren

Ook kun je bij het afhaalpunt boeken inleveren. Dat hoeft niet per se, want zolang de bibliotheken gesloten zijn, is er een boetevrije periode van kracht.



Basisregels

Belangrijk blijft: houd 1,5 meter afstand, kom alleen en kom niet als je klachten hebt.

Meer informatie is te vinden op de website en social media van de Bibliotheek.