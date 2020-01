Annelies van Rooij Verdienstelijk Veghelaar Jong Kuussegat 2020

15 januari 2020

Ieder jaar huldigt de Jeugdprins van Kuussegat een vrijwilliger die zich bijzonder voor de Veghelse jeugd heeft ingespannen. Deze keer is Annelies van Rooij de ‘Verdienstelijk Veghelaar in de orde van Jong Kuussevel 2020’ omdat zij zich op een inspirerende manier inzet voor de muzikale ontwikkeling van jongeren.



Actief in bestuur voor de jeugd

Annelies zit in het bestuur van muziekvereniging Frisselstein en coördineert het onderdeel opleiding, waarbij ze veel in contact staat met de jeugd. Annelies luistert naar de wensen van de jeugd, laat ze graag samen brainstormen over wat ze leuk vinden, welke muziek ze graag willen spelen en brengt dat in kaart. De jeugd wordt serieus genomen met als belangrijkste uitgangspunt het gezellig samen muziek maken.



Betrokken aanspreekpunt

Annelies is de laatste jaren samen met Annemarie Koevoets, Ellen van de Veerdonk en Kees van Summeren op een nieuwe manier aandacht gaan geven aan de jeugd. Ze is er ook altijd als aanspreekpunt voor hun ouders. Betrokken bij de orkesten TOF, OPSTAP en Groot Orkest zorgt Annelies ervoor dat kinderen op een motiverende en leuke manier kunnen groeien in hun leerproces en ontwikkeling. Een goede instroom en doorstroom van muzikale jeugd wordt door haar gewaarborgd.



Huldiging tijdens Jeugdprinsenreceptie

Vanwege deze jarenlange inzet verdient Annelies van Rooij het om in het zonnetje gezet te worden als Verdienstelijk Veghelaar. Zondagmiddag 2 februari is er de mogelijkheid om haar tijdens de Jeugdprinsreceptie in Cafe Zaal de Stapperij (Bunders 3) te feliciteren. Iedereen is hierbij van harte welkom.