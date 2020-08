Atelier Bijzonder Ontmoeten geeft een schilderij aan ondernemers

24 augustus 2020

In het kader van Dementievriendelijk Meierijstad krijgen een aantal ondernemers in Veghel een schilderij aangeboden dat gemaakt is in het Atelier Bijzonder Ontmoeten.

Omgaan met dementie

Dementie raakt ons allemaal. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen. Rondom elke persoon met dementie staan drie mantelzorgers. De kans is dus groot dat je in je omgeving iemand kent die hiermee te maken heeft.

De beeldvorming rond dementie is overwegend negatief omdat daarbij vooral wordt gekeken naar de laatste fase van het ziekteproces. Mensen met beginnende dementie zijn echter nog jaren in staat om zelf mee de regie te voeren en hun kwaliteiten in te zetten, zeker als ze worden bijgestaan door een mantelzorger.

Omdat je aan de buitenkant niet kunt zien of iemand dementie heeft, schamen sommige mantelzorgers zich voor het soms onbegrepen gedrag van hun partner met dementie. Zij blijven daarom vaker thuis en raken steeds meer geïsoleerd. De Dementievriendelijke gemeente Meierijstad streeft ernaar dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving en geaccepteerd en gesteund worden door hun omgeving.

Moeilijk om kunnen gaan met mensen met dementie is meestal het gevolg van gebrek aan kennis over dementie. Met training en scholing is hierin nog veel te bereiken. Behalve een schilderij dat gemaakt is door het Atelier Bijzonder Ontmoeten bieden wij ondernemers daarom aan om gratis voorlichting over dementie te komen geven. Winkelpersoneel leert daar bijvoorbeeld hoe ze dementie kunnen herkennen en hoe ze in de winkel mensen met dementie het beste kunnen benaderen. Met behulp van een VR-bril kunnen ze zelf ervaren hoe het is om dementie te hebben.

Wilt u ook zo’n prachtig schilderij? Laat het ons dan weten zegt Esther de Bie, sociaal werker bij ONS welzijn. We bieden u dit graag aan, liefst natuurlijk in combinatie met de zo belangrijke voorlichting. Niet alleen voor winkelbedrijven, maar ook voor in de sportkantine, het wijkcentrum of andere openbare ruimten. Contact opnemen kan telefonisch via 088-374 25 25 of stuur een mail naar Esther.debie@ons-welzijn.nl

Atelier Bijzonder Ontmoeten

Atelier Bijzonder Ontmoeten is een gezamenlijke activiteit van ONS welzijn, Alzheimer Nederland afdeling Noordoost-Brabant en het PieterBrueghelHuis en is een ontmoetingsplek in Veghel waar mensen zichzelf kunnen zijn en even alles kunnen “vergeten”. Het atelier is bijzonder door de deelnemers. “Zij hebben onder andere geheugenproblemen/dementie, zijn slechtziend of hebben te maken met een andere beperking. Maar dat maakt bij ons niks uit”, zegt vrijwilligster Mayke Sanders! “Het gaat bij ons niet om de beperkingen maar om samen, gezellig creatief bezig zijn”.

Kunst is een belangrijk middel om je te uiten en om met anderen in contact te komen. En de ervaring leert dat kunstzinnig bezig zijn op iedere leeftijd voldoening kan geven en zinvol kan zijn. Het geeft je het gevoel dat je nog steeds meetelt, ondanks de beperkingen die je mogelijk ervaart. Willem van Spronsen van het Rosa Spier Huis zei ooit: “Kunst is een medicijn met prettige bijwerkingen”, en daar zijn wij van Atelier Bijzonder Ontmoeten het helemaal mee eens.