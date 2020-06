‘Beachclub aan de kade’ biedt zomerse gezelligheid

2 juni 2020

Als gevolg van de versoepeling van de maatregelen in het kader van de Corona pandemie gaan ook de horeca op de Noordkade weer voorzichtig maar voortvarend van start. Zowel bij restaurant Wittern als bij cultuurcafé De Afzakkerij zijn met inachtneming van de RIVM voorschriften weer gasten welkom, zowel binnen als op de buitenterrassen. Deze krijgen een speciaal extra zomers karakter in de vorm van een beachclub inclusief zandstrand. Om de veiligheid te garanderen komt er een echte strandwacht hut te staan waar mensen zich moeten melden voor de Corona check en waar ze een tafeltje krijgen toegewezen.

De terrassen aan de waterkant worden conform de RIVM-normen uitgebreid. De uitbaters van de horeca op de Noordkade kijken reikhalzend uit naar de opening. Vanaf de algehele sluiting op 15 maart werd het erg stil op de Noordkade, maar achter de schermen is hard gewerkt en zelfs verbouwd om bij de heropening weer gasten aangenaam te kunnen verwelkomen. Ook restaurant Silly Fox heeft laten weten weer graag gasten te kunnen ontvangen, zowel binnen als op het ‘rooftop’ buitenterras.

Om de terrassen weer te mogen openen is het verplicht dat alle bezoekers aan een tafeltje zitten. En, zoals bij alle regels geldt, de anderhalve meter afstand. In de horecagelegenheden mag voorlopig maximaal dertig man - exclusief bedienend personeel - naar binnen, uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter-maatregelen. Er zijn nog meer stringente spelregels waar gasten en horeca-uitbaters zich vanaf de eerste junidag aan moeten houden. Zo is reserveren verplicht en aan elke gast moet worden gevraagd of men corona-klachten heeft.



Het is de bedoeling dat deze zomer ook de onlangs op de Noordkade geplaatste muziekkiosk een functie krijgt voor gezellige livemuziek bij de buitenactiviteiten. Over de vorm en frequentie daarvan is men nog in gesprek met de gemeente Meierijstad, maar inmiddels hebben zich meerdere lokale en regionale musici en ensembles aangemeld voor deze mogelijkheid om zich muzikaal te presenteren.