Bezichtiging struikelstenen in Bibliotheek

19 januari 2021

In onze gemeente zijn tijdens de tweede wereldoorlog een groep van ongeveer 20 mensen weggevoerd en vermoord omdat zij van joodse afkomst waren. Om deze mensen een plek terug te geven in onze samenleving , is de stichting struikelstenen Meierijstad opgericht.

Deze stichting wil op verschillende adressen een 17 tal struikelstenen neer gaan leggen.

Helaas is door de Corona Pandemie is het werk bijna volledig stil komen te liggen. Daarom willen zij middels een schouw bij Bibliotheek Veghel, u de kans geven om vast te de eerste vier steentjes te bezichtigen en u mee te nemen en te informeren over deze stenen en de slachtoffers, allen voormalige inwoners van Veghel.

Als u hierop wilt reageren, laat dan een reactie achter op hun Facebookpagina of stuur een mail naar: struikelstenenmeierijstad@gmail.com.