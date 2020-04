Bibliotheek is online open

7 april 2020

De gebouwen zijn tijdelijk gesloten, maar de Noord Oost Brabantse Bibliotheken zijn online gewoon open. Bibliotheekleden kunnen online een keuze maken uit meer dan 28.000 e-books. Nieuw is dat vanaf vandaag honderd e-books in de ThuisBieb-app voor iedereen beschikbaar zijn, ook voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek. De app is al beschikbaar voor iOS gebruikers via de Apple App store en binnenkort ook voor Android gebruikers via de Google Play store.



Met de ThuisBieb willen de bibliotheken iedereen die thuiszit een hart onder de riem steken én een mooie leeservaring bieden in deze onzekere tijd. De ThuisBieb is in ieder geval open tot en met 10 mei.



Populaire én minder bekende titels

De brede selectie bevat voor elk wat wils: van spanning tot chicklit en van literatuur tot informatief. Tot de selectie aangeboden boeken behoren populaire titels als ‘Rinkeldekink´ van Martine Bijl en de nieuwste editie van het voetbalmagazine ‘Hard Gras’, maar ook te ontdekken boeken als ‘Post voor Rus Ordelman’ van Bette Adriaanse, ‘De mentor’ van Tessa Kollen en ‘Mindgym work-outs’ van Wouter de Jong.



Ook voor de jeugd

De jongere lezer vindt in de app naast bekende titels als ‘Stuntvlogger Sam’ van Jelmer Jepsen, ook bijzondere boeken als ‘Toverhanden’ van Chris Winsemius en ‘Alaska’ van Anna Woltz.



#ikleesthuis

De ThuisBieb sluit mooi aan bij het online aanbod van de bibliotheek. Zo is er de campagne #ikleesthuis en in de online bibliotheek is een grote selectie e-books en luisterboeken te vinden. Wil je hier gebruik van maken en lid worden van de bibliotheek? Dat kan online via www.nobb.nl. Daarnaast zijn de Noord Oost Brabantse Bibliotheken te vinden op sociale media als Facebook en Twitter waar dagelijks onder meer boekentips en video’s gedeeld worden.

Voor meer informatie :

www.nobb.nl

www.thuisbieb.nl