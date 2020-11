Bibliotheken NOBB tijdelijk gesloten

5 november 2020

Bibliotheekboeken bij je aan de deur

Nu we allemaal weer zo veel mogelijk thuis zijn, heb je misschien meer tijd om een mooi boek te lezen. De openbare bibliotheken zijn twee weken gesloten, maar vanaf donderdag 5 november is er voor de leden van de Bibliotheek de mogelijkheid om een tas met boeken thuis te laten bezorgen. Lees je liever online? Maak dan gebruik van e-books en luisterboeken via www.onlineBibliotheek.nl en de online Bibliotheek-app.

Verrassingstassen

De Bibliotheek gaat verrassingstassen thuisbezorgen bij haar leden. De Verrassingstassen zijn zowel voor volwassen als voor kinderen en jongeren te bestellen. Volwassenen kunnen kiezen uit verschillende soorten boeken: Romantisch, Literatuur, Spannend en Waargebeurd. Voor de Kinder- en jongerenverrassingstassen kan een leeftijd worden aangegeven. In elke tas zitten vier boeken.

Hoe krijg je een Verrassingstas?

Leden van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken kunnen een mail sturen naar contact@bibliotheek(plaatsnaam).nl

In de mail schrijf je: je lenersnummer (staat op je biebpas), adres, telefoonnummer en voorkeur voor de soort Verrassingstas. De tas wordt dan zo snel mogelijk bij je thuisbezorgd. Je betaalt hiervoor geen extra kosten.

Geen boeken inleveren

De boeken van de Verrassingstas en andere boeken van de Bibliotheek die je nog in je bezit

hebt, kun je niet inleveren omdat de bibliotheken van 5 tot en met 18 november tijdelijk gesloten zijn. Er geldt een boetevrije periode tot het moment dat de bibliotheken weer open gaan. Nog meer goed nieuws: reserveren vanuit huis blijft mogelijk. Kijk op www.nobb.nl

We hopen dat we je op donderdag 18 november weer mogen verwelkomen.