Blijf lekker binnen met de Bibliotheek voor thuis

29 maart 2020

Zo kom je de dag wel door

Mag of wil je niet naar buiten vanwege het coronavirus? Blijf dan lekker binnen. Met onze e-books, luisterboeken en podcasts kom je de dag wel door!

E-books

We hebben ruim 28.000 e-books, in alle denkbare genres, voor jong en oud. Als bibliotheeklid maak je hiervoor een account aan op www.onlinebibliotheek.nl. Je kunt tot tien boeken tegelijk lenen. Die blijven drie weken op je boekenplank staan.

Luisterboeken

Luister je liever? Dat kan via de app LuisterBieb. Hier hebben we meer dan 3.600 luisterboeken voor je klaarstaan: van romans tot en met prentenboeken. Ook voor niet-leden!

Podcasts

Of heb je meer zin in een hoorcollege (Maarten van Rossem!), een taalcursus of een interview? Die hebben we ook. In de LuisterBieb-app vind je namelijk honderden podcasts. Ook voor niet-leden!

De apps download je via de App Store of Google Play. Registreren is heel eenvoudig. Ben je al lid van de bibliotheek? Log dan in met je bibliotheekgegevens, dan is je keuze extra groot.