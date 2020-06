Boeringse Samen Sterk Quiz groot succes!

9 juni 2020

Op zondag 31 mei, daags voor dat de horeca weer haar deuren mocht openen, stond de Boeringse Samen Sterk Quiz op het programma met daarbij natuurlijk de RIVM-richtlijnen in acht nemend. Dit was een digitale dorpsquiz waaraan iedereen in Boerdonk vanuit huis, of liever gezegd vanuit de voortuin, aan deel kon nemen. Het doel was om in deze bijzondere tijd de mensen samen met familie en/of vrienden een plezierige dag te bezorgen waarop iedereen actief bezig kon zijn. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven. Maar liefst 55 teams uit Boerdonk schreven zich in. De weergoden waren de teams ook goed gezind en dus waren alle ingrediënten aanwezig om er een mooie dag van te maken.

Aan het begin van de middag ontving elk team een gratis deelnamepakket (mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren) met daarin lekkere hapjes en drankjes. Om klokslag 15.00 uur startte de quiz die vanuit het Hart van Bourdonck werd gepresenteerd door een live stream. Via laptops en tablets was de quiz te volgen door de deelnemers. Met diverse onderdelen zoals een 6-tal vragenronden was er voor ieder wat wils. Sport, muziekvragen, woordpuzzels, rebussen en natuurlijk ook een ronde met de Boeringse vragen hielden iedereen druk bezig. Tussen alle bedrijven door werden van alle groepen om beurten een groepslid op het Weike verwacht om daar het zogenaamde 'rode draadspel' te gaan doen in de vorm van Beerpong. Daarnaast waren er ook een aantal doe-opdrachten. Zo ontving elke groep de ingrediënten om een cake te gaan bakken en deze vervolgens aan te bieden bij iemand die in deze moeilijke tijd wat extra aandacht verdiend. Daarnaast maakten alle groepen met behulp van stoepkrijt een grote creatie op straat waarin het 'Hart van Bourdonck' en 'Samen Sterk' naar voren kwamen. Met al deze activiteiten waren extra punten te verdienen. Kortom de quiz bestond uit activiteiten voor jong en oud waarbij iedereen zich wel kon vermaken.

Toen om 18.00 uur de laatste antwoorden waren ingevuld en activiteiten afgerond, kon de jury aan de slag om alle antwoorden te gaan controleren. Na een aantal uur flink pezen werd de einduitslag bekend. De 3 prijswinnaars werden verblijd met een bezoek aan de deur om de welverdiende prijs in ontvangst te mogen nemen. Al met al werd er de gehele middag fanatiek gestreden door alle teams, maar was er bovenal veel plezier en gezelligheid te zien. Dit alles was zeker niet mogelijk zonder de bijdrage van een groot aantal vrijwilligers, verenigingen en sponsoren, waarvoor hartelijk dank.

Tot slot rest ons als organisatie niets anders dan te concluderen dat de Boeringse Samen Sterk Quiz resulteerde in een groot succes. Daaruit blijkt dat de betrokkenheid en samenhorigheid in Boerdonk in deze moeilijke tijd zeer groot is. Iedereen hartelijk dank daarvoor!