Brabant vanuit huis ontdekken

7 april 2020

De lente is echt begonnen en veel mensen willen er op uit trekken. Door de coronacrisis is dit helaas niet mogelijk en moeten we met zijn allen zo veel mogelijk thuis blijven. Visit Brabant heeft een aantal leuke online UITjes voor je op een rij gezet. Hieronder een greep uit de mogelijkheden. Neem je laptop, een lekker drankje en die makkelijke stoel mee de tuin in en geniet van een viritueel UITje.

Geef Brabant extra kleur

Juist in deze tijd willen we extra kleur geven aan al het moois dat Brabant te bieden heeft. Kleur jij mee? Download hier één van de 13 Brabantse kleurplaten door er op te klikken. Is je kleurplaat klaar? Maak er een foto van en deel deze met #brabantkleurt op Facebook of Instagram. En maak iemand anders blij met jouw kunstwerk. Iedereen vindt het leuk om post te ontvangen, zeker nu. Zo geven we samen kleur aan Brabant in deze tijd.

Neem een virtueel kijkje bij een van deze Brabantse musea

- Het Philips Museum

- Oorlogsmuseum Overloon

- Van Abbenmuseum

- Textielmuseum

- Het Noordbrabants Museum

Brabant Remembers: Vier 75 jaar vrijheid

- 75 persoonlijke oorlogsverhalen

- Korte Youtube documentaires van Brabant Remembers

- Youtube serie De Kunst van Vrijheid van Tim Haars

Voor de kids:

- Sprookjessprokkelaar de musical

- Prehistorisch dorp: bouw en knutsel mee

- Haal de Efteling in huis

- Ranger voor de klas: Noord-Brabantse dierentuinen bieden online lessen aan

- Thuiswerk theater opdrachten

Thuisfestival op 24 april

Feesten vanuit je huiskamer met Smérrig Thuisfestival

Heb je hier nog geen leuk virtueel UITje kunnen vinden? Kijk dan op de website van Visit Brabant voor nog meer leuke tips.