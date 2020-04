Buffelrun 2020 geannuleerd

28 april 2020

(Family)Buffelrun 2020 verplaatst naar zaterdag 4 en zondag 5 september 2021. Ook optreden van Hippe Gasten én 2e Buffelrun Tribute Festival verplaatst naar 2021.

Het zal geen verrassing zijn maar vanwege de maatregelen die de overheid heeft getroffen rondom het verbod op evenementen tot 1 september gaat de Buffelrun editie 2020 niet door.

Door de onzekere ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn we genoodzaakt het evenement te verplaatsen naar zaterdag 4 en zondag 5 september 2021. De gezondheid en veiligheid van onze deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen staan bij ons op de eerste plaats. De aangeschafte startbewijzen voor de editie van dit jaar blijven geldig voor de editie in 2021. Je hoeft hiervoor als deelnemer niets te doen.

Net als jij hebben wij ook enorm uitgekeken naar deze editie die nog spectaculairder zou worden dan alle voorgaande edities en we begrijpen daarom dat dit teleurstellend nieuws is.

We hopen dat jullie ook allemaal in 2021 aanwezig kunnen en willen zijn. Daarom kun je je reeds gekochte ticket volgend jaar ook gewoon gebruiken! Je ticket schuift dus gewoon door en daar hoef je niets voor te doen. Ondanks dat we het officieel niet verplicht zijn vinden wij toch dat we jullie de gelegenheid willen geven om ook geld terug te krijgen. Dat kan via een aanvraag tot en met 15 mei a.s. per e-mail op info@buffelrun.nl.

Let op: de betaalde servicekosten kunnen we helaas niet terug betalen. Die zijn voor de ticketprovider en daar kunnen we niets meer aan doen helaas. We verzoeken je dan vóór 15 mei ons te berichten en de volgende informatie te sturen:

- Je bestelnummer

- Het event waar je de tickets voor hebt besteld

- Je mailadres waarop de tickets zijn besteld

- Het aantal tickets (let op! We kunnen enkel de hele order annuleren en niet gedeeltelijk)!

- Het rekeningnummer waarop terug gestort kan worden

We hopen natuurlijk dat iedereen zoveel mogelijk toch in 2021 weer zal mee doen zodat de super gave editie van 2020 we dan nog mooier en sensationeler kunnen gaan maken!

