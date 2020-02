Buffelrun bij beste van Nederland!

14 februari 2020

Op 8 februari 2020 werden in Zaltbommel de prijzen uitgereikt in diverse landelijke categorieën op het gebied van Obstacle running. In de twee meest prestigieuze categorieën werd de Buffelrun in Boerdonk genoemd als sensationele runner-up!



De organisatie Obstakels.com heeft elk jaar weer een verkiezing in een aantal categorieën op het gebied van Obstacle running. In het bijzijn van vele (grote) runs in Nederland worden in februari vaak de prijzen bekend gemaakt. De uiteindelijke toekenning van de prijzen wordt bepaald door een combinatie van vak- als publieksjury.



In de afsluiting van het jaar 2019 mochten alle deelnemers van obstakelsruns kiezen welke run in de prijzen moest vallen. De Buffelrun werd in maar liefst 7 categorieën genomineerd en wist in 3 in de uiteindelijke top 3 te eindigen. In de meest prestigieuze categorieën van “Beste Mudrun van Nederland” en “Beste Kidsrun van Nederland” ging de Buffelrun zelfs met een 2e prijs naar huis! Dat niet alleen, ook stonden we op het podium (3e plek) voor de beste modder van Nederland!



Waar een klein dorp groot in kan zijn! De talloze vrijwilligers hebben eigenlijk maar 1 doel en dat is “Boering op de Kaart zetten”. We kunnen toch zeker wel zeggen dat we met zijn allen hierin zeker zijn geslaagd! De vele positieve reacties die avond van de aanwezigen bevestigden dat ook. Iedereen was het er over eens. Diep respect voor een organisatie van vrijwilligers die zich tussen die grote professionele runs weet te profileren en zomaar met deze prijzen naar huis gaat. Opmerkingen als “hoe doen jullie dat dan?” en “doen jullie dat echt vrijwillig?” werden die avond dan ook vaak gemaakt. De aanwezige delegatie van de Buffelrun kon dat ook alleen maar daadwerkelijk bevestigen.



De kaartverkoop voor de Buffelrun 2020 is al weer van start en gaat als een speer! Wil jij daarom zeker verzekerd zijn van kaartjes voor dit unieke evenement in 2020? Wacht dan niet te lang en verzamel je teamgenoten om mee te doen. De Buffelrun vindt dit jaar plaats op 22 en 23 augustus.



Tickets zijn verkrijgbaar via www.buffelrun.nl.