Buffelrun Tribute Festival

11 maart 2021

Jaarlijks terugkerend festival in Boerdonk. 4 podia, 3 Tribute Bands, een authentiek optreden in het Hart van Bourdonck én een Silent Disco. Wanneer, tijdens het 2e Buffelrun Tribute Festival op 3 september 2021 vanaf 20:00 uur. Enkele jaren geleden kwam spontaan het idee om vanuit Door en Voor Boerdonk te starten met een obstakelrun. Dit bleek een gouden zet want de Buffelrun is inmiddels wijd en zijd bekend in Brabant maar ook daar buiten.

Om de 5e editie extra glans te geven werd een Tribute Festival georganiseerd. Maar liefst 1500 tickets werden verkocht voor vrijdag 16 augustus 2019. Een en al gezelligheid met Abba, Doe Maar en Queen. In 2020 kon het door bekende omstandigheden niet doorgaan maar het festival komt nog mooier terug in 2021! Met optredens van o.a. Creedence Clear Water Revival, Tina Turner en U2. Op 2 podia zullen die avond deze 3 Tribute Bands optreden.

Los daarvan is er een Silent Disco aanwezig en komt er een authentiek optreden in het Hart van Bourdonck. Hierover later nog meer.

Zeker zijn van tickets? Ga naar www.buffelrun.nl en koop nu online je kaarten. In de voorverkoop kosten ze namelijk maar € 17,50 voor het hele festival. Aan de kassa straks € 20,00. Wacht daarom niet te lang!

Tickets zijn verkrijgbaar via www.buffelrun.nl.