CHV Academy en Design Academy Eindhoven starten nieuw ontwikkeltraject

26 september 2020

Jongeren de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen in design, de beeldende kunsten en ambachten en hen in contact brengen met kunst- en designprofessionals. Dat zijn doelstellingen van het nieuw op te zetten ontwikkeltraject Design, Beeldend en Ambacht op de Noordkade in Veghel door Design Academy Eindhoven en CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad. Zij bezegelen vanaf januari 2021 hun samenwerking.



In het bijzijn van de ambassadeur van de Circle of Talent en internationaal designer Kiki van Eijk (midden), tekenden Barbara Brouwer (CHV Academy, Circle of Talent) en Raf De Keninck (Design Academy Eindhoven) het convenant voor de opstart van de Talentenklas Design, Beeldend en Ambacht.

Talentenklas Design, Beeldend en Ambacht

Het nieuwe programma Talentenklas Design, Beeldend en Ambacht in samenwerking met Design Academy Eindhoven (DAE) is een 3-jarig ontwikkeltraject. Jongeren van 14 t/m 17 jaar komen twaalf dagdelen in een schooljaar naar de Noordkade in Veghel/Meierijstad. Hier volgen zij, onder begeleiding van de professionals van DAE en CHV Academy, lessen en masterclasses in de vakken design, beeldende kunsten en ambachten. CHV Academy beschikt op de Noordkade over goed uitgeruste werkplaatsen en ateliers, zoals een ambachtelijke siersmederij, een edelsmederij, fotostudio met doka en een keramiekwerkplaats met unieke zoutoven. Het nieuwe traject start in januari 2021 met een pilot van een half studiejaar. Deelname aan de pilot wordt kosteloos aangeboden.



CHV Academy, Circle of Talent

In de gemeente Meierijstad bouwen partners uit het (kunst)onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente samen aan de Circle of Talent. Kinderen en jongeren kunnen door middel van structureel kunstonderwijs door kunstprofessionals hun creatieve talenten ontdekken en ontwikkelen: van de breedtekunst (basis- en voortgezet onderwijs) via talentenklassen in de vrije tijd, naar de topkunst (kunstvakopleidingen). Via deze weg kunnen kinderen en jongeren een professionele loopbaan verkennen als kunstenaar, theatermaker, muzikant of danser en doen zij de skills en ervaring op die zij in hun verdere volwassen leven goed kunnen gebruiken. Na de eerdere succesvolle opstart van een Talentenklas Dans en Talentenklas Muziek heeft CHV Academy nu met partner Design Academy Eindhoven het initiatief genomen om een Talentenklas Design en Beeldend op te zetten.



Design Academy Eindhoven

Design Academy Eindhoven is een van 's werelds toonaangevende ontwerpscholen. De academie leidt al meer dan 70 jaar ontwerpers op die hun stempel op de toekomst drukken. De school staat bekend om zijn vooruitstrevende en gerenommeerde docenten, lectoren en alumni, die samen grote vooruitgang hebben bewerkstelligd in de internationale ontwerpwereld. DAE heeft de ambitie om te zorgen voor een bredere maatschappelijke afspiegeling van studenten die instromen in de designwereld. De bijdrage aan, en kwaliteitsverbetering van het aanbod van Nederlandse vooropleidingen maakt hier wezenlijk onderdeel van uit. DAE kiest voor voortrajecten met een langere leerlijn: elk traject heeft een eigen doelgroep en is gericht op talentontwikkeling en maakkunde. Het Ontwikkeltraject Design, Beelden en Ambacht voor jongeren is een van de onderdelen van deze langere leerlijn. Alumni van en professionals verbonden aan Design Academy Eindhoven zullen hieraan bijdragen.

Ondertekening convenant met ambassadeur en internationaal designer Kiki van Eijk

Design Academy Eindhoven en CHV Academy hebben deze mooie samenwerking vastgelegd in een convenant. De feestelijke ondertekening van dit convenant vond plaats op dinsdag 22 september 2020 jl. op de Noordkade in Veghel. Bij de ondertekening was tevens designer en alumnus van Design Academy Eindhoven Kiki van Eijk aanwezig. Zij heeft zich als Ambassadeur Design en Beeldend verbonden aan de CHV Academy, Circle of Talent.