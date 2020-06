Circus Caps kan door!

22 juni 2020

Even leek het erop dat het Veghels kindercircus voor kinderen met en zonder beperking "Circus Caps" zou moeten stoppen. Na twee jaar te gast te zijn geweest bij Phoenix cultuur moest er uitgekeken worden naar een nieuw te huren repetitieruimte.

Met financiële steun van de gemeente Meierijstad is er een goede oplossing gevonden bij CHV de Noordkade. Waar de komende tijd gebruik gemaakt kan worden van de studio. Dit betekent dat de 16 artiesten tussen de 8 en 18 jaar het komend jaar ook weer overal hun kunsten kunnen laten zien om te beginnen op het Festival Windkracht wat in september zal plaatsvinden. Wel zal er de komende tijd doorgezocht moeten worden naar sponsoren die helpen deze unieke activiteit toegankelijk voor eenieder met of zonder beperking overeind te houden. De stichting Vat oe Fiets is al een samenwerking aangegaan met de stichting "Vrienden van Poehaa" de organisator van Circus Caps.

Vanaf September kunnen nieuwe artiesten zich aanmelden via www.circuscaps.nl

Neem voor voor meer informatie contact op met René Hildesheim via 06-47939679.