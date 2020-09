Club Botanica presenteert op de Noordkade elk weekend een feestje!

9 september 2020

Wat doe je als je de misschien wel de meest bijzondere evenementenlocatie van Brabant bent en alle partijen op het gebied evenementenorganisatie, theater, catering, licht & geluid, aankleding en boekingskantoren in eigen huis hebt? En als je gelet op de coronamaatregelen jouw gasten echt de ruimte kunt geven? Dan organiseer je voor jong en oud voorlopig elk weekend een nieuw heerlijk uitje. De Koekbouw op de Veghelse Noordkade vormt de komende maanden het feestelijke decor voor Club Botanica, de meest gewilde hotspot van het Zuiden!

Het concept is het resultaat van een creatieve werkgroep met een mix van marketeers, entertainers, Havana Club, Theater de Blauwe Kei en Cultuurcafé De Afzakkerij. Club Botanica presenteert een aantrekkelijk programma met bekende Nederlandse artiesten, cabaret, food & drinks, top DJ’s en vrolijke theaterproducties, gecombineerd met een feestelijke clubsetting en natuurlijk allemaal volledig coronaproof.

Guilty Pleasures

De eerste artiesten zijn bekend, later volgen er nog veel meer. De aftrap is op vrijdagavond 25 september met SMÈRRIG, een vies vuil fiske mit de vuilste classic hiphop, R&B en guilty pleasures ploaten! Op vrijdag 2 oktober gaan we Terug naar Toen waarbij alles draait om nostalgie. Muziek die je even terug brengt naar je jeugd, je verwarrende tienerjaren of je wilde twenties.

Tino Martin

Op zaterdagmiddag 3 oktober kunnen de jongere kids en gezinnen genieten van de echte Sesamstraat minishow en die avond is het podium voor niemand anders dan voor de populairste Nederlandse zanger van dit moment Tino Martin! Volgend voorjaar goed voor bijna uitverkochte shows in de Amsterdams Ziggo Dome, maar in oktober gewoon bij Club Botanica op de Veghelse Noordkade. Dat wil je niet missen!

Kijk voor meer informatie en ticketverkoop (vanaf donderdag 10 september) op:

www.club-botanica.com