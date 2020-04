Corona troostvideo De Afzakkerij live op zondag

7 april 2020

De Afzakkerij is ‘still alive and kicking!’ Mis jij het ook? Ontwenningsverschijnselen misschien zelfs? Op zondagmiddag voorlopig geen live muziek in De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Voor het eerst sinds 2013 voor langere tijd niet kunnen genieten van een biertje, gezelligheid en een portie livemuziek: blues, rock, soul, jazz of pop. De Afzakkerij is dicht, de bands en het publiek blijven thuis.

Daarom zetten we voor jou wat ‘sweet memories’ online, een leuke compilatie met optredens van de afgelopen jaren. En binnenkort een echt live optreden ‘online’ bij jou in de woonkamer. Natuurlijk wel met een biertje uit je eigen koelkast! De ‘toegang’ is zoals altijd gratis. Veel plezier!