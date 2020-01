Cursus IVN Veghel door Bjorn van Lieshout

24 januari 2020

Heb je een goede camera, maar gebruik je hem eigenlijk alleen maar tijdens de vakantie? Wil je graag leren hoe je betere foto’s kan maken, maar verdwaal je in alle knopjes en menu’s van de camera. Heb je de camera eigenlijk altijd op de stand ‘auto’ staan? Wil je graag mooiere natuurfoto’s maken, maar heb je jezelf er nog nooit echt in verdiept? Wellicht is de basiscursus natuurfotografie dan iets voor jou!



Basiscursus natuurfotografie

Natuurvereniging IVN Veghel organiseert dit voorjaar een basiscursus natuurfotografie o.l.v. Bjorn van Lieshout. De theorielessen zijn op dinsdagavond 7 april, 12 mei en 26 mei; de praktijklessen zijn op zondagochtend op 19 april, 17 mei en 7 juni waarbij één les al vanaf zonsopkomst start. Deelname kost € 25 voor IVN leden en € 35 voor niet-leden. Inschrijven kan tot uiterlijk 21 maart, maar wil je zeker zijn van een plekje, schrijf dan zo snel mogelijk in via een mailtje aan bjornvanlieshout.bvl@gmail.com



Tijdens deze cursus wordt de basis van de fotografie uitgelegd, onderwerpen als belichting, kleurbalans en compositie komen hierbij uitgebreid aan de orde. Daarnaast worden ook veel onderwerpen behandeld die specifiek op natuurfotografie gericht zijn, zoals het benaderen van wilde dieren en fotograferen bij natuurlijk licht.



Om deel te nemen aan deze cursus moet je camera de mogelijkheid hebben om sluitertijd en diafragma manueel in te stellen, dus digitale spiegelreflexcamera, hybride- of compactcamera. Meer informatie over deze cursus Bjorn van Lieshout 06 - 1174 0738