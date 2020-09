De Blauwe Kei tovert Grote Zaal om tot kunstproject

15 september 2020

De Blauwe Kei heeft van de nood een deugd gemaakt. De Grote Zaal, waarvan nog niet de gehele capaciteit gebruikt kan worden in verband met de 1,5 meter setting, is door grafisch kunstenaar Henri van Nuenen getransformeerd tot een kleurrijk kunstwerk waarin bloemen centraal staan. De rijen in de zaal zijn om en om bekleed met speciaal ontworpen doeken. Het resultaat is een prachtige, sfeervolle theaterzaal waarin gasten én artiesten zich welkom voelen.

Van Nuenen exposeerde zijn werk, bloemenmotieven op textiel, deze zomer voor De Compagnie in de Malerij van de Noordkade en heeft nu voor het theater speciale bloemen ontworpen die geprint zijn op zwart doek. De vormen en kleuren van de bloemen vormen samen het verhaal van de uitdagende tijden waarin we ons bevinden. Het gevaar en het kwaad worden uitgebeeld door prachtige, maar stekelachtige en giftige bloemen zoals de Belladonna en de Dolls Eye. De tegenhanger is de Gladiool, de statige zwaardbloem als teken van schoonheid, kracht en overwinning. Het kleurgebruik en de verbindende takken staan voor het spel tussen de elementen, de waarschuwing voor slecht en de kracht van hoop. Harry Vermeulen, directeur van De Blauwe Kei: “Wij willen onze bezoekers graag ontvangen in een theaterzaal die gegeven de huidige beperkingen goed voelt, een ode is aan de kunst, een bijzondere plek waar je graag naar toegaat. Theater is tenslotte emotie; Henri voelde dat haarfijn aan!”.

De Vrienden van de Blauwe Kei kregen op de presentatie-avond van het nieuwe programma al een voorproefje van het kunstproject Belladonna & Gladiolus. Zij zagen een kort filmpje waarin de ‘fatal flowers’ en de Gladiolen te zien waren met de tekst ‘binnenkort in ons theater’. Tevens ontvingen alle Vrienden een Gladiool bij het verlaten van de zaal. De gasten die de komende tijd voorstellingen bezoeken kunnen in de foyer genieten van een gigantisch bloemstuk van Van Nuenen en in de zaal het resultaat zien van alle bloemendoeken.

Kunst is een uiting van gevoel en geeft in deze roerige tijden op een bijzondere manier vorm aan de omstandigheden waarmee we te maken hebben. De samenwerking met Van Nuenen, het duurzame karakter van de doeken (bruikbaar in diverse situaties) en de betekenis van het kunstproject zorgen voor een positief gevoel. En dat is precies wat De Blauwe Kei, theater aan de Noordkade, uitstraalt.