De Creatieve Zomer is ten einde

9 september 2020

De zomer van 2020 was anders, een zomer waarin we voor het eerst misschien wel niet op vakantie gingen, een zomer waarin we nieuwe bezigheden en tijdverdrijf moesten zoeken, een zomer waarin we meer dan ooit thuis zijn geweest, een zomer die we niet hadden kunnen bedenken!



Meer dan 120 inwoners uit alle delen van de stad deden mee aan Een Creatieve Zomer, alleen of in groepsverband. Van schilderij tot performance, van skatedeck tot schimmenspel, van pianospel tot online samenzang en van lampenkap tot dierenverblijf. Breda toonde deze zomer zijn creativiteit op vele manieren.



Bekijk de compilatie:







Muziek: Zangvereniging Nootwaar





Het team van een Creatieve Zomer bedankt iedereen die meedeed of Een Creatieve Zomer heeft gevolgd.

"Dank voor al die mooie inzendingen en verhalen over en achter jullie creaties!"