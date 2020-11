De Koekbouw draait door voor de feestdagen

17 november 2020

Ook dit jaar komt Sinterklaas met zijn gevolg naar Veghel. Deze keer geen grootse plaatselijke intocht, maar samen met zijn Pieten biedt de Sint wel een coronaproof alternatief in de ‘SpeculaasKoekbouw’ in de vorm van een heuse ‘drive trough’. Deze is geopend tot en met zaterdag 5 december. De route leidt automobilisten dwars door de ruime en goed geventileerde Koekbouw op de Noordkade in Veghel. In een gezellige, feestelijke sfeer worden daar verschillende leuke en lekkere producten en cadeaus aangeboden. Snel, veilig en ook nog heel leuk om op deze manier te shoppen. Ideaal voor inkopen voor de feestdagen. Extra leuk zijn de ‘Noordkade Verwen Pakketten’. Verkrijgbaar vanaf 12,50 euro. Een heel origineel cadeau als eindejaarsgeschenk.

Direct na Sinterklaas starten ze met de ombouw naar Kerstmis. Waar we met de komst van Sinterklaas en z’n Pieten toch even een unieke setting creëerde om bezoekers, jong en oud, uit Meierijstad toch even het Sinterklaas gevoel konden geven, richten ze zich met kerst volledig op beleving. Alles bij de Noordkade draait bij ons om de WAUW factor. Bij een bezoek aan de Christmas Drive Through waant u zich volledig in prachtige kerstsferen. Ook hier kan men weer terecht voor leuke pakketten en geschenken. Verras bijvoorbeeld medewerkers met een uniek en tof geschenk, en WIN-WIN je steunt tevens lokale ondernemers in deze moeilijke tijd. De geschenken kunnen na bestelling eventueel zelf door der medewerkers worden afgehaald.

Voor meer informatie kan men contact opnemen via info@noordkade-veghel.nl Voor meer informatie en openingstijden zie ook www.noordkade-veghel.nl