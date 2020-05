De ‘soepkar’ van PieterBrueghelHuis komt weer langs

6 mei 2020

Het PieterBrueghelHuis komt weer bij u langs op donderdag 14 mei tussen 12.00 en 14.30 uur met verse soep. We willen als PieterBrueghelHuis laten merken dat we er zijn voor iedereen die alleen is of vanwege gezondheidsredenen binnen zit. Medewerkers en vrijwilligers bezorgen u graag een verse soep van de verspillingsfabriek uit Veghel.

Ervaringen met de eerste soepkaractie

Met de eerste ‘soepkar’ hebben vrijwilligers van het PieterBrueghelHuis meer dan 80 adressen in Meierijstad voorzien van heerlijke soep. De reacties waren heel positief. Reden genoeg om nogmaals met de soepkar op pad te gaan! Voor veel mensen was de soepactie een complete verrassing. Zij waren ‘aangemeld’ door hun kinderen, vriend, vriendin of mantelzorger!

Morgen, donderdag 7 mei, bezorgen we de soep aan bewoners van de Hertoghof en een beperkt aantal ouderen in Veghel. Aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk. U kunt zich wel aanmelden voor verse soep op donderdag 14 mei. Tussen 12.00 en 14.30 bezorgen we een heerlijk beker soep. Het enige dat u zelf hoeft te doen is aanmelden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door te bellen naar het PieterBrueghelHuis op 0413- 395280 (tussen 10.00 en 12.00 uur) of door een mail te sturen naar: info@pieterbrueghelhuis.nl

Noteer uw naam/ namen en het adres.

Vervolgactie

Het PieterBrueghelHuis wil er zijn voor iedereen jong en oud. Vrijwilligers en bezoekers willen een stukje aandacht en geluk overbrengen en doen dit door de tasjesactie en wanneer het weer kan door ontmoeting en activiteiten in het PieterBrueghelHuis.