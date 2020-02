Deelnemers buffelrun kiezen hun miss & mister

3 februari 2020

Deelnemers buffelrun kiezen hun miss & mister bij de volwassenen en bij de jeugd. Winnaars uit Boekel, Boerdonk en Beek en Donk.



Tijdens de laatste maanden van 2019 stond er voor de deelnemers aan de Buffelrun 2019 zoals gebruikelijk een bijzondere activiteit op het programma. Zij konden stemmen op hun favoriete Miss & Mister Buffelrun 2019! En natuurlijk werden ook de kinderen niet vergeten.



De vijfde editie van de Buffelrun was in 2019 een doorslaand succes. Bijna 6000 deelnemers over 2 dagen waren aanwezig om de sportieve uitdaging van de Buffelrun (opnieuw) aan te gaan. Het evenement staat bekend om het neer zetten van fantastisch obstaclerun voor een lage prijs in vergelijking met andere runs. Een super dag voor alle deelnemers. Dat kan ook alleen maar door de inzet van honderden vrijwilligers waarvan de meeste uit Boerdonk komen. Maar er komen er ook veel uit de regio!

Onze vrijwillige fotografen maken natuurlijk prachtige foto's van ons evenement. Maar liefst 16000 plaatjes zijn er geschoten. Na de run hebben deze fotografen ook een groot aantal kanshebbers aangedragen om te worden gekozen tot Miss & Mister (Family)Buffelrun 2019. Door een objectieve stemming binnen de fotografengroep zijn er uiteindelijk drie in elke doelgroep gekozen.

En daarna was het de beurt aan de buitenwereld. De stemming is inmiddels gesloten en de prijswinnaars zijn bekend. Bij de kinderen kwam de Mister Buffelrun uit Boekel (Jip Klaassen). Bij de volwassenen de Miss Buffelrun uit Beek en Donk (Loes Vermeulen). Maar de klapper was toch wel dat zowel bij de volwassenen een Mister Buffelrun (Julian van de Vossenberg) en bij de kinderen een Miss FamilyBuffelrun (Maud van Rossum) werd gekozen uit ons eigen Boerdonk! Alle winnaars ontvingen van ons de winnende foto op canvas, staan op de flyers en de poster en krijgen een gratis toegangskaartje voor 2020. Daarnaast kregen ze ook een leuk cadeau (Rituals pakket voor de volwassenen en bioscoopkaartje voor de kinderen) van onze sponsor Rabobank Uden - Veghel. Namens de organisatie, van harte gefeliciteerd!

De voorbereidingen voor de Buffelrun 2020 zijn al weer gestart. Check vooral www.buffelrun.nl

De kaartverkoop start 10 februari a.s. om 18.00 uur! De laatste jaren steevast snel uitverkocht dus twijfel niet te lang.