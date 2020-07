Doe mee aan Struinen in de Tuinen

7 juli 2020

Struinen in de Tuinen tovert buitenruimtes om tot tijdelijke podia voor lokaal talent. Doe ook mee!

Op zondag 6 september 2020 tussen 12:00 en 17:00 uur vindt Struinen in de Tuinen voor de tweede keer plaats in Breda. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is gewenst.

Podiumkunsten in gastvrij Breda

Nieuwsgierige toeschouwers struinen langs muziek op het gazon, modern ballet bij vijvers en theaterstukken in hofjes. Ontdek de gastvrijheid van Breda!

Jouw tuin als podium of zelf optreden?

Wil jij je tuin beschikbaar stellen als podium? Of wil jij graag optreden? Meld je dan aan voor Struinen in de Tuinen 2020!

Kijk op de website van Struinen in de Tuinen. Aanmelden kan tot 20 juli 2020.