Een Creatieve Zomer

24 juni 2020

Iedereen verdient een podium! Leer je buurman kennen als muzikant, je nichtje als actrice of je collega als kunstenaar. Iedereen heeft wel iets creatiefs in zich, JIJ OOK!



Laat elkaar zien wat je maakt, doet, zingt, droomt of denkt. Het maakt niet uit wat het is, als het maar voortkomt uit creativiteit, aanstekelijk plezier en positieve energie. Samen maken we een creatieve zomer als nooit tevoren met onze prachtige stad als podium.





Meedoen online

Stuur ons een foto/video van jezelf en je creatie/act en wij plaatsen dit op onze social media kanalen. Een mooie manier om te genieten van elkaars werk en het aan anderen te laten zien, nu offline even wat lastiger is. Iedereen -van jong tot oud- kan gratis meedoen.



Stuur ons je foto’s of video en vertel iets over jezelf en je kunstwerk of je act!

Lees de spelregels rustig door en doe mee!



Spelregels en inschrijven 'Meedoen online'



Bij meer dan 200 inzendingen organiseren we aan het einde van de zomer een route langs de deelnemers die zich in de eigen omgeving willen presenteren. Hoe leuk is dat!





Meedoen offline

Wil je jouw creatie/act nu al presenteren? In de voortuin, je balkon of samen met een buurman in de straat? Meld dit bij ons en wij maken het zichtbaar op onze kanalen en plaatsen het in de agenda van UITpunt Breda. Wij laten je shinen op jouw podium!



Bekijk het aanmeldformulier, lees de spelregels en meld je aan!



Spelregels en aanmeldformulier 'Meedoen offline'





Contact

Voor vragen, informatie, inschrijven en het aanmelden van een podiummoment, mail naar: bredatoont@nieuweveste.nl





Deelnemers en hun werk

We hebben alvast een kleine selectie gemaakt van de eerste deelnemers aan 'een creatieve zomer' en hun werk.



Nieuwsgierig naar alle inzendingen? Volg ons op Facebook en Instagram!





