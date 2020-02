Een ode aan de fantasie

5 februari 2020

De voorstelling “...En Het Grenzeloze Zwarte Sleutelgat (puntje puntje puntje)” is een sprookje over twee broertjes die erg van trommelen houden en achter een grote klok wonen.

De gebeurtenissen en avonturen buitelen in deze kleurrijke dansvoorstelling op fantasievolle wijze over elkaar heen. Zo vindt er een modern Hip Hop tafereel plaats, een overwinningsfeest met taart en champagne, een magische toverspreukenwedstrijd èn als klap op de vuurpijl, blijkt een van de broertjes te kunnen veranderen in een meisje! Tussen 3 en 13 februari bezoeken zo’n 1000 kleuters deze ware ode aan de fantasie, die onderdeel is van het kunstmenu van Cultuurkade.

Iedereen dezelfde basis voor kunst- en cultuur

Cultuurkade Meierijstad programmeert in opdracht van de SKIPOV- en SAAM-scholen in Veghel jaarlijks een kunstmenu voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Alle 3350 leerlingen krijgen hierdoor dezelfde basis voor kunst en cultuur: ze komen met elke kunstdiscipline twee keer in aanraking. Het bestaat uit projecten met kunstontmoetingen, voorstellingen (op school en in het theater) en leskisten voor in de klas. Ook de leerlingen van HUB-Noord Brabant nemen sinds een paar jaar deel aan dit kunstmenu.

Vanaf komend schooljaar gaan alle scholen uit Sint-Oedenrode jaarlijks deelnemen aan de voorstellingen uit het kunstmenu. De scholen uit Schijndel kiezen ervoor om dit éénmaal per twee jaar te doen.



Dansgezelschap LaMelis

De werkelijkheid en de waarheid zijn rekbare begrippen in deze muzikale, theatrale dansvoorstelling die zowel in vorm als in inhoud grenzeloos is. Behalve dat het over de fantasie gaat, spelen ook de thema’s ‘goed en kwaad’ en ‘dat het oké is om anders te zijn’ een rol, in deze overrompelende dansvoorstelling van dansgezelschap LaMelis. Het werk van LaMelis is associatief, toegankelijk, energiek en humoristisch.