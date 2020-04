Escape room "De verloren Herinnering"

1 april 2020

Escape rooms slaan handen ineen en ontwikkelen samen online spel.

Achttien escape rooms uit het hele land hebben de handen ineengeslagen en samen

een online spel ontwikkeld: de Verloren Herinnering. Een online avontuur voor

iedereen die houdt van escape rooms en puzzelen, en in deze tijden van thuiswerken

en isolatie wil “ontsnappen” aan de huidige werkelijkheid.

Het idee ontstond nadat escape rooms door de nieuwe corona maatregelen gedwongen

werden hun deuren te sluiten voor het publiek. Het idee? Kunnen mensen niet meer naar

ons toe? Dan brengen wij onze spellen naar hen toe. Zonder elkaar ook maar één keer in

het echt te hebben gezien, hebben de achttien meewerkende escape rooms in de afgelopen

twee weken het spel ontwikkeld vanuit huis.



Het heeft geleid tot een diverse verzameling puzzels en een spel dat jong én oud twee tot

vijf uur puzzelplezier belooft. Net zoals bij een fysieke escape room, kun je al spelend om

hints vragen wanneer je vastloopt. Het spel is bovendien helemaal gratis: “Ons eerste doel

was iets doen voor de puzzelaars die we momenteel niet kunnen ontvangen en hen deze

eenzame tijd door loodsen”, zegt een van de escape room eigenaren.

‘De Verloren Herinnering’

In een oude kist op zolder vind je als speler allerlei aandenken die een geallieerde

Canadese piloot van zijn grote liefde heeft bewaard. Ze leerden elkaar kennen tijdens de

bevrijdingsfeesten in 1945. Maar wie is deze vrouw? En wáár is ze? Zullen zij elkaar ooit

nog zien? Iedere puzzel of opdracht brengt je een stukje dichterbij de antwoorden..

Kun jij deze episode, in het jaar dat wij 75 jaar bevrijding mogen vieren, tot een verrassend

einde brengen? Laat je creatieve geest de vrije loop, zet je speurderspet op, roep de

puzzeltroepen bijeen en laat je meeslepen door dit liefdesverhaal.

(Vanaf 10 jaar. Voor 1-6 spelers)



www.deverlorenherinnering.nl