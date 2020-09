Escaperoute Meierijstad

5 september 2020

Een Escape Room, maar dan anders! Escaperoute Meierijstad houdt de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog op een vernieuwende manier levend en is tevens de eerste Escaperoute van Nederland. Tijdens deze drie uur durende tocht, ga je samen met jouw groep ‘op oorlogspad’ rondom de Vlagheide in Meierijstad. Onderweg word je verrast door uitdagende opdrachten met een link naar de (oorlogs)tijd van toen. Weet jij uit te vinden welke persoonsbewijzen vals zijn en welke niet?

Reserveren:

Je reserveert Escaperoute Meierijstad per groep. De groepsgrootte telt minimaal 3 en maximaal 6 personen. De prijs van de Escaperoute (€ 100,-) is de prijs per groep incl. zes drankbonnen.

Personen onder de 18 jaar mogen deelnemen, mits onder begeleiding van een volwassene.

De Escaperoute is niet te spelen zonder mobiele telefoon met internet. Zorg er dus voor dat die van jullie opgeladen zijn!

Escaperoute:

Tijdens Escaperoute Meierijstad maak je een wandeling van ongeveer 5 km. De route is niet toegankelijk voor rolstoelen of kinderwagens. Een gemiddelde speeltijd is 2,5 tot 3 uur, inclusief tijd voor het lopen van de route. Bij extreme weerstomstandheden is het mogelijk de activiteit in overleg naar een ander tijdstip te verplaatsen.

Wanneer:

- Elke woensdag en donderdag vanaf 5 september 2020 t/m 28 september 2020

om 11.00 uur, om 12.30 uur, om 14.00 uur.

- Elke vrijdag en zaterdag vanaf 5 september 2020 t/m 28 september 2020

om 11.00 uur, om 12.30 uur, om 14.00 uur, om 15.30 uur, om 17.00 uur

- Elke zondag vanaf 5 september 2020 t/m 28 september 2020

om 10.00 uur, om 11.30 uur, om 13.00 uur, om 14.30 uur, om 16.00 uur

Meer informatie en reserveren kan via de website van Escaperoute Meierijstad