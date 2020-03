Evenementen gaan niet door vanwege COVID-19

16 maart 2020

In verband met de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken, zijn evenementen en activiteiten voorlopig geannuleerd.

Op het advies van het RIVM heeft de overheid ingrijpende maatregelen getroffen. Zo zijn alle scholen en horecagelegenheden tot 6 april 2020 gesloten. Dit geldt ook voor andere uitgaansgelegenheden en bijvoorbeeld sportclubs. Daar waar mogelijk moet thuis worden gewerkt en er wordt dringend verzocht om in ieder geval 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Bredase culturele instellingen, zoals Chassé Theater, Mezz, Stedelijk Museum Breda en Nieuwe Veste, hebben sinds vrijdag 13 maart hun deuren gesloten.

Alle evenementen bij deze organisaties in de periode tot in ieder geval 6 april 2020 komen daarmee te vervallen of vinden op een later moment plaats.

De Bredase bioscopen Pathé Breda, Kinepolis Breda en Chassé Cinema zijn sinds de aanvullende maatregelen op zondag 15 maart gesloten voor een periode van in ieder geval drie weken.

Sommige evenementen worden naar een later moment verzet en andere evenementen worden geannuleerd. Wil je weten hoe het zit met een evenement waar jij naartoe wil gaan? Kijk dan op de website van de organisatie waar het evenement plaatsvindt voor de laatste informatie.