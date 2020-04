Fabriek Magnifique 2020 afgelast

20 april 2020

Het Covid-19 virus heeft ook voor Fabriek Magnifique verstrekkende gevolgen. De negende editie die op

10, 11 en 12 juli zou plaatsvinden gaat niet door. “Dit besluit voelt als een grote domper,” zegt voorzitter

Goof van Nunen. “Maar het is het enige juiste op dit moment.”

“We hebben respect voor de gezondheid van de bevolking en de impact van het virus voor de

slachtoffers, voor onze omgeving en de economische situatie,” zegt artistiek directeur Jan van Hoof. De

afgelopen weken is hierover overlegd met het organisatieteam, de gemeente, partners en

hoofdsponsors. De landelijke en regionale situatie is bekeken en de RIVM adviezen zijn meegenomen in

de overwegingen. “We hebben onszelf afgevraagd of we in juli al met tienduizenden mensen samen

willen en kunnen feesten? En wat gebeurt er als we keihard gas geven, een groots festival organiseren

en het mag niet doorgaan? Dat zou een financieel onverantwoord risico zijn. Vandaar dat we de

conclusie hebben getrokken dat het niet mogelijk is het festival in zijn volle omvang te organiseren en

dat we dit ook niet willen.”

Hoe nu verder?

In 2021 wil Fabriek Magnifique indien mogelijk iets kleins en boeiends neerzetten. Daarna hoopt de

organisatie in 2022 weer vol te kunnen uitpakken om Meierijstad te laten zinderen en bruisen. Het

afgelopen jaar hebben ruim zestig vrijwilligers zich met hart en ziel ingezet voor FM. “Dit is het menselijk

kapitaal van Fabriek Magnifique,’ aldus de voorzitter. “We hopen dat we samen met hen ook in 2021 en

2022 een boeiend festival kunnen neerzetten.”