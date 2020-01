Fight Cancer Night 2020

8 januari 2020

Fight Cancer Night wordt breder! Veel belangstelling onder deelnemers van dorpen uit de omgeving Meierijstad. Er is nog plek voor maximaal 2 deelnemers! Inmiddels hebben zich al deelnemers uit o.a. Uden, Volkel, Landhorst, Boekel, Eerde, Erp & Boerdonk aangemeld.



Wat is het voor evenement?

De Meijerijstad Fight Cancer Night is een evenement waarin ondernemers of een afgevaardigde namens een bedrijf, samen strijden tegen kanker. Net als de laatste jaren is in 2020 ook gekozen voor Kika en Fight Cancer. Persoonlijke actiepagina’s worden na de eerste training aangemaakt met als doel zoveel mogelijk geld op te halen.



Waarom zoeken jullie nog deelnemers?

Het deelnemersveld bestaat nu uit 4 vrouwen en 8 mannen. Daarmee gaat de Fight Cancer Night 2020 sowieso door. Toch zou er ook nog plek kunnen zijn voor nog 2 deelnemers. Liefst dan wel van hetzelfde geslacht natuurlijk…. Mocht iemand nog interesse hebben, meld je dan snel aan. Voorwaarden zijn feitelijk: ondernemer of uitkomen namens een bedrijf én niet of nagenoeg géén ervaring met kickboksen.



Waarom gekozen voor Kickboksen?

De associatie met kickboksen is bewust gedaan. Niet alleen wordt je van de traningen enorm fit maar leef je met je mede-deelnemers ook toe naar een ultieme climax. DE FINALE ! Op zaterdag 22 augustus 2020 zullen de boksers tegen elkaar in de ring staan al tijdens een grote finale met echte opkomstmuziek, entertainment etc. Daarmee gaan ze letterlijk en figuurlijk het gevecht aan tegen kanker. De laatste jaren was het een steevast spektakel en dat gaat het dit jaar ook weer worden.



Wanneer wordt er getraind?

Daarin ben je volledig vrij. Je kunt deelnemen aan alle vrije trainingen maar ook personal training krijgen. We starten op donderdag 27 februari a.s. Elke zondagochtend is er een gezamenlijke training bij Meliani Fight & Fitness in Veghel.



Meer info?

Check onze website www.fightcancernight.nl. Daar staat alle informatie en een actueel overzicht van de deelnemers tot nu toe. Meer specifieke informatie? Stuur dan een e-mail naar info@fightcancernight.nl