Fotowedstrijd UIT in Huis

29 april 2020

UITpunt & Toerisme Veghel organiseren samen fotowedstrijd “UIT in Huis” waar iedereen woonachtig in Meierijstad aan mee kan doen. Heb jij een creatieve manier gevonden om toch iets leuks te ondernemen in je vrije tijd? Leg dit moment dan vast en deel het met ons! Wie weet win jij er een van de vijf verrassingspakketten mee.

Door de coronacrisis zijn onze vrije uurtjes drastisch veranderd. Waar we voorheen lekker naar het theater gingen, een hapje gingen eten in een restaurant of onze dansmoves showden op een festival. Is dat nu tijdelijk niet mogelijk. Vele onder ons hebben leuke en creatieve manieren bedacht om toch iets gezelligs te ondernemen met familie, vrienden of collega’s. Uiteraard op een verantwoorde manier. Denk aan dat mooie plekje waar je langs gekomen bent tijdens je fiets of wandeltochtje, de online Pubquiz met de vriendengroep van afgelopen weekend of de verse creatie die je zojuist op een schilderdoek hebt gezet.

Fotowedstrijd

Wij dagen jullie uit om deze leuke, gekke of gezellige momenten vast te leggen en deze met ons te delen. Dus grijp je mobiel of camera en knip erop los. Je foto(s) kun je mailen naar info@uitpuntveghel.nl onder vermelding van Fotowedstrijd UIT in Huis. Vergeet niet je contact informatie te vermelden. We geven vijf verrassingspakketten weg, wat erin zit is natuurlijk nog een verrassing. Maar we beloven dat je het leuk zult vinden. Daarnaast krijg je natuurlijk eeuwige roem.

Spelregels

De foto moet een duidelijke link hebben met toerisme, recreatie of uitgaan. Foto’s kunnen ingestuurd worden tot 30 juni 2020. Let op! De foto’s kunnen gedeeld worden op onze social media kanalen en website. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Dus kom maar op met die creaties!