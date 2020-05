Geen hofzittingen Kuussegat

19 mei 2020

Het bestuur van carnavalsvereniging De Kuussegatters heeft besloten om voor dit jaar een streep door de Hofzittingen te zetten. Gelet op de onzekerheid over het doorgaan van grootschalige evenementen ná 1 september en de voorbereidingstijd die de Hofzittingen kennen is dit besluit nu reeds genomen.

In een later stadium beslist het bestuur samen met de Hofzittingscommissie, afhankelijk van de omstandigheden en de voorwaarden die de overheid stelt, of de zittingsavonden mogelijk begin 2021 kunnen worden gehouden.



Tijdens de Hofzittingen in de Koekbouw op de CHV Noordkade presenteert zich traditiegetrouw een keur aan (lokale) artiesten aan het publiek. Ook wordt de nieuwe Prins van Kuussegat onthuld. Normaal vinden deze drie avonden in november plaats.



Uit het oogpunt van veiligheid en de onzekere situatie heeft het bestuur bovendien besloten voorlopig tot en met 31 december 2020 géén carnavalsactiviteiten te organiseren. In het licht van de coronamaatregelen van de overheid werd eerder al bekendgemaakt dat Heel Veghel Zingt Mee en de Vaderdag Vlooienmarkt dit jaar niet door zullen gaan. Reeds aangeschafte tickets voor Heel Veghel Zingt Mee blijven geldig voor volgend jaar. Dan wordt het grootste meezingevenement van Veghel gehouden op zaterdag 19 juni 2021 en de vlooienmarkt een dag later.