Gezocht: creatief talent voor nieuwe Talentenklas Design, Beeldend en Ambacht

7 december 2020

In februari 2021 start CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad met een nieuwe Talentenklas Design, Beeldend en Ambacht. Dé kans voor creatieve jongeren van 14 t/m 17 jaar om zich verder te ontwikkelen onder begeleiding van professionele kunstenaars en designers. De nieuwe Talentenklas wordt opgezet in samenwerking met Design Academy Eindhoven. De aanmelding voor de nieuwe Talentenklas is geopend en de toelating start met een Kick-off op zaterdag 6 februari 2021.

Ontwikkeltraject voor jong creatief talent

De nieuwe Talentenklas biedt jongeren van 14 t/m 17 jaar uit Meierijstad, de mogelijkheid om zich verder te ontplooien in design, de beeldende kunsten en ambachten. Het traject, met de duur van een heel studiejaar, bestaat uit 12 workshops van elk 3 uur. Deze vinden maandelijks plaats op de zaterdagochtend op de Noordkade in Veghel/Meierijstad. De jonge talenten krijgen, onder begeleiding van de professionals van Design Academy Eindhoven en CHV Academy, diverse workshops en opdrachten in de vakken design, beeldende kunsten en ambachten. CHV Academy beschikt op de Noordkade in Veghel over goed uitgeruste werkplaatsen en ateliers, zoals een ambachtelijke siersmederij, een edelsmederij, fotostudio met doka en een keramiekwerkplaats met unieke zoutoven. Hier zal tijdens het traject veelvuldig gebruikt van worden gemaakt. De nieuwe Talentenklas start in januari 2021 allereerst met een pilot van een half studiejaar, met 6 workshops.

Kick-Off, Toelating en Pilot

De toelating voor de nieuwe Talentenklas Design, Beeldend en Ambacht start met een Kick-off op zaterdag 6 februari 2021. Deze Kick-off, onder leiding van Kiki van Eijk (internationaal designer en CHV Academy ambassadeur) en Pierre Cops (beeldend kunstenaar/graficus), bestaat uit een informatiemoment, een workshop en een kort motivatiegesprek. Op basis van de bevindingen tijdens de Kick-off wordt bepaald of de jongere wordt toegelaten tot de Talentenklas. In februari ‘21 start een eerste pilot, van een half studiejaar. Tijdens deze proefperiode worden de jongeren gedurende 6 zaterdagochtenden op de Noordkade begeleidt door verschillende designers, beeldend kunstenaars en ontwerpers van Design Academy Eindhoven en CHV Academy. Deelname aan deze eerste pilot is gratis. De pilot kan gefinancierd worden dankzij de bijdragen en investeringen van de partners van CHV Academy uit het bedrijfsleven, de gemeente, het onderwijs en de investering vanuit Design Academy Eindhoven.

Geïnteresseerde jongeren kunnen zich tot uiterlijk 23 januari aanmelden voor de Kick-off en de Talentenklas door een mail met contactgegevens en korte motivatie te sturen naar info@chvacademy.nl. Meer informatie over de CHV Academy, Circle of Talent en de Talentenklas is te vinden op www.chvacademy.nl.