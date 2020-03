Halfvastenoptocht Kuussegat

2 maart 2020

Halfvastenoptocht Kuussegat

Zondag 22 maart trekt optocht alsnog door straten Veghel



Voor de eerste keer in de geschiedenis van CV de Kuussegatters trekt er op zondag 22 maart een Halfvastenoptocht door de straten van Veghel. Na de afgelasting van de Grote Optocht op 23 februari jongstleden vanwege het slechte weer, werd al snel een alternatieve optochtdatum genoemd. Driekwart van de originele deelnemers heeft inmiddels aangegeven graag mee te doen. Bovendien is er belangstelling vanuit de omliggende dorpen en bevriende carnavalsverenigingen.



Dezelfde route

De route van deze optocht is dezelfde als de reguliere optochtroute van de Grote Optocht op carnavalszondag. De start is om 11.11 uur ter hoogte van winkelcentrum De Bunders en trekt vervolgens trekt via de Bundersweg en de Leo van der Weijdenstraat naar het centrum. Via de Stationstraat, Molenstraat en Deken van Miertstraat bereikt de bonte stoet de Markt waar Prins Robert d’n Twidde het defilé afneemt.



Digitaal inschrijven

Tot en met 11 maart kan iedereen zich inschrijven via de website van de Kuussegatters .

Alle informatie staat daar onder het menu-item ‘Info optochten 2020’. Wil je deelnemen, mail dan het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier naar de Optochtcommissie (oc.kuussegatters.secr@gmail.com). Voor de deelnemende wagens is ook een ondertekende chauffeursverklaring met een kopie van het rijbewijs nodig. Deelnemers, die zich al voor de originele optocht hadden ingeschreven en hebben aangegeven opnieuw mee te willen doen, hoeven zich niet opnieuw in te schrijven.



Reglement

Op de website staan ook het reglement en de 11 geboden: deze zijn ook van toepassing voor de Halfvastenoptocht. Belangrijk is dat elke groep/wagen maximaal 50 deelnemers mag hebben en er sprake moet zijn van een uniforme uitstraling. Bij meer dan 50 deelnemers vragen we je om vooraf contact op te nemen met de Optochtcommissie. Ook andere vragen kun je via mail stellen aan de commissie (oc.kuussegatters.secr@gmail.com)