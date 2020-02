Hart tot Hart Loop op 29 maart

26 februari 2020

Wandelen of Hardlopen? Powerwalken of kijken naar de gratis Kids Run? Alles is mogelijk tijdens de 1e editie van de van Hart tot Hart Loop op 29 maart a.s.



Bijzondere betekenis

De inschrijvingen voor de 1e editie van de van Hart tot Hart lopen voorspoedig. Hoe kan het ook anders. Het is een uniek evenement omdat je vanuit het Hart van Veghel óf vanuit het Hart van Erp óf Keldonk naar het Hart van Bourdonck komt. Lopend of wandelend of zelfs Powerwalkend door de mooie omgeving van Meierijstad (via speciaal uitgestippelde routes) komt iedereen uiteindelijk centraal bij elkaar.



Vertier onderweg en pastabuffet aan de finish!

Los van het feit dat wandelen in de buitenlucht natuurlijk lekker en gezond is, is de van Hart tot Hart Loop ook nog gewoon gezellig. Onderweg staan op diverse locaties dweilorkesten om de deelnemers niet alleen warm te onthalen maar ook aan te moedigen. Dat gelooft alleen al een hele happening te worden. Dat is nog niet alles. Ben je als deelnemer over de finish (en je wordt feestelijk binnen gehaald!) dan kun je genieten van een overheerlijk pastabuffet!



Goed Doel

De bijdrage is symbolisch vastgesteld op € 13,00. Dit omdat het de doelstelling is van de van Hart tot Hart loop om alle (13) kernen van de Meierijstad uiteindelijk op deze manier met elkaar te verbinden. Bovendien is er ook een goed doel aan gekoppeld namelijk Kids Run Free. De opbrengst van het evenement komt ten goede aan deze stichting die daarmee bewegingsprogramma’s kan opstarten voor kinderen op de lagere scholen in Meierijstad.



Gratis Kids Run!

Omdat bewegen belangrijk is maar ook om het goede doel Kids Run Free extra aandacht te geven start om 15.30 uur de eerste KidsRun van de Meierijstad voor basisschoolkinderen. Uiteraard is deelname gratis maar wat het extra leukt maakt is dat elke 5e inschrijven een gratis ticket krijgt een optreden van “De Hippe Gasten” op vrijdag 21 augustus 2020!



Inschrijven?

Ga dan naar de website www.vanharttothartloop.nl en koop je deelname ticket. Daar vindt u ook alle informatie over vervoer terug naar de stadslokatie etc.