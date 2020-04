‘Heel Meierijstad Beweegt’ en ‘Meierijstad cultUUR’

7 april 2020

Het zijn heftige tijden voor iedereen in Meierijstad. Door de richtlijnen vanuit de overheid ligt het openbare leven grotendeels stil en zijn kinderen, jongeren en volwassenen aan huis gebonden. Er is inmiddels wel volop mooi aanbod om troost en afleiding te bieden, er worden activiteiten ontplooid zoals online school- en muzieklessen, muzikale serenades bij zorgcentra, online opdrachten, videobellen met de familie, noem maar op. Vooral voor senioren is het niet naar buiten kunnen en het ontbreken van persoonlijk contact met familie en vrienden een groot gemis. De lokale omroep is bij uitstek het medium om deze doelgroep structureel te bereiken. Omroep Meierij, gemeente Meierijstad en Phoenix Cultuur slaan de handen ineen om vanaf maandag 6 april invulling te geven aan dagelijkse bewegingslessen en een cultureel uur.

‘Heel Meierijstad Beweegt’: dagelijkse bewegingslessen

Vanaf maandag 6 april wordt er dagelijks om 10.15 uur en om 11.15 uur een bewegingsles voor senioren uitgezonden. De bewegingslessen zijn vooraf opgenomen en worden gegeven door docenten en sportcoaches uit Meierijstad. Kom lekker in je eigen huiskamer, je kamer in het zorgcentrum of de gemeenschapsruimte in een verzorgingshuis op een verantwoorde manier in beweging! De lessen zijn gericht op senioren, maar natuurlijk kan jong en oud vanuit thuis lekker meedoen!

‘Meierijstad cultUUR’: we zijn op zoek naar beeldmateriaal!

Onze gemeente is rijk aan kunst en cultuur; concerten, voorstellingen, exposities, kunstlessen, festivals, enzovoort. Van al dat moois zijn al heel veel mooie en geschikte beelden en reportages gemaakt. Dagelijks om 15.15 uur start er een nieuwe ‘Meierijstad cultUUR’ met beelden en films van deze kunst en culturele activiteiten. Hierbij doen wij een oproep aan alle muziek- en theaterverenigingen, dansscholen, kunstgroepen, festivals, koren, (big)bands etc. om beeldmateriaal in te sturen zodat we dit dagelijkse programma voor lange tijd in kunnen vullen. Het beeldmateriaal dient rechtenvrij te zijn en mag maximaal 40 minuten duren.

In samenwerking en overleg met Esther de Bie van Ons Welzijn hopen we met beide dagelijkse programma’s vooral senioren te bereiken. Voor meer informatie over de bewegingslessen ‘Heel Meierijstad Beweegt’ kun je contact opnemen met Berdy Maertens van Phoenix Cultuur via berdy.dans@gmail.com en met Henry van Alebeek van gemeente Meierijstad via hvalebeek@meierijstad.nl.