Help, mijn kind heeft meivakantie!

25 april 2020

De kindercultuurburgemeester van Breda Mouna Makan nodigt alle kinderen van 0 tot 12 jaar uit om tijdens de meivakantie mee op avontuur te gaan.



Op www.verrasjezelf.nieuweveste.nl vinden kinderen volop activiteiten om zich niet te vervelen en spelenderwijs te leren. Samen of alleen. Met simpele online tips, of juist even weg van het scherm. Zo inspireren we samen met partners in de meivakantie kinderen wanneer de scholen dicht zijn en hun ouders vrij zijn of juist door werken. Zo nodigen we kinderen uit om zichzelf te blijven uitdagen en ontwikkelen.



Ontdekken, spelen en leren vanuit thuis

Kinderen kunnen op deze manier lekker muziek maken of dansen, of meer leren over robots en programmeren. Ook zijn er mooie lees- en luistertips voor de taalontwikkeling van je kinderen. Lekker ontdekken, spelen en leren vanuit thuis. En vooral: Niets moet, alles mag. Verras je zelf!



Nieuwsgierig? Neem dan zeker een kijkje!





