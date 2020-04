Hoe verder tot 1 juli 2020?

2 april 2020

Tot 1 juli 2020 blijft het Uitpunt in de lucht en wordt de site bijgehouden. We willen de overgang soepel laten verlopen. U kunt daarom uw evenementen nog steeds op de voor u bekende wijze aanmelden, via een mail naar uitpuntdongen@theek5.nl. Tegelijkertijd kunt u uw evenement ook regionaal onder de aandacht brengen door het aan te melden op ontmoetdelangstraat.nl. Dat kan middels deze link https://www.ontmoetdelangstraat.nl/evenement-aanmelden. Vanaf 1 juli zult u alleen nog via De Langstraat uw evenementen kunnen aanmelden. Tot die tijd worden beide sites gevuld en bijgehouden.