Home games van UITjesbazen

10 april 2020

Ook in deze lastige tijden is er behoefte aan gezelligheid en ontspanning. Samen gek doen, sociale contacten en lachen is juist in deze tijd erg belangrijk. Uiteraard wel volgens de adviezen van het RIVM. De UITjesbazen hebben daarom 5 super spannende, gekke en lachwekkende home games bedacht. Ga vanuit huis de strijd aan met je vrienden, familie of collega's.

De Mafste dag van je leven

Het is tijd voor gekkigheid!

Crazy 88 vanuit huis, oftewel ‘De Mafste dag van je leven!’. Speciaal ontwikkeld voor deze tijd van het jaar. Doe mee vanuit huis. Gedurende de dag ontvang je allerlei ‘crazy’ opdrachten via je smartphone of tablet. Maak een selfie met je koelkast. Doe een uil na in een boom. Versier je wenkbrauwen met mayonaise, curry en uitjes. De foto’s en video’s van de opdrachten zijn zichtbaar in de app voor alle deelnemers. Samen lachen dus! Onze deskundige jury beoordeelt de opdrachten en verdeelt de punten. Wie is de grootste mafkees? Meer info en aanmelden

Virtuele pubquiz

Anders dan normaal, maar toch vet

Anders dan normaal, maar toch gewoon een toffe pubquiz. Deze presenteren wij live vanuit een speciaal ingerichte studio! Voor groepen of bedrijven. De deelnemers spelen individueel of in groepjes. Dus toch die teambuilding, maar dan vanuit huis. Humor, ontspanning en een fanatieke strijd! Een mooie activiteit om in deze tijd te zorgen voor gezelligheid en een groepsgevoel. Meer info en aanmelden

Virtuele bingo

Wedden dat bingo echt leuk kan zijn?

Iedereen weet hoe Bingo werkt, toch? Braaf zit iedereen klaar voor het volgende getalletje. Dan ineens gaat het fout. De foute bingo! Iedereen wordt verrast. Eén en al gekkigheid. Onze virtuele bingoshow is gebaseerd op onze populaire foute bingoshow. De grootste en meest hilarische bingoshow van Nederland. Dit is de virtuele versie. Anders, maar nog steeds groots en hilarisch! De virtuele bingo presenteren wij live vanuit een speciaal ingerichte studio. Meer info en aanmelden

Escape your house

Iedereen opgesloten in zijn eigen huis. Wat nu?

De deur gaat op slot, het licht uit en de kaarsen aan. En dan? Iedereen stopt zijn of haar huissleutel in een kluis. Deze gaat dicht met een 4 cijferige code. De kluis krijg je van ons thuis gestuurd. Wie ontcijfert als eerste de code via een heftige escape game van ongeveer 2 uur!? Van de makers van het NK Escape rooms. En wat als je de code niet ontcijferd? Tja… Meer info en aanmelden

Bet je rijk

Iedere dag een weddenschap: zet maar in!

Eén week lang, iedere dag een weddenschap. Maffe en originele weddenschappen waar jullie op kunnen inzetten (place your bets!). Hoeveel stiekjes passen er om een meloen voordat deze knapt? Onze Uitjesbazen gaan het proberen en maken hier een video van. Iedereen zet in. En natuurlijk bedenken we ook te gekke prijzen om weg te geven. Wie is de beste gokker? Neem voor meer informatie contact op met de UITjesbazen via de website.