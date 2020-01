Inschrijving Carnavalsoptochten 2020

17 januari 2020

Centrale inschrijving op zondag 9 februari van 14.00 tot 17.00 uur in café Fellows & Friends

Begin maart barst carnaval weer los. Dan trekken ook de Carnavalsoptochten weer door Veghel en kan het publiek langs de route genieten van de grootste optochten in de regio.



Route optochten

Dit jaar volgen beide optochten dezelfde routes als vorig jaar. Op zaterdag 22 februari stellen alle deelnemers voor de Jeugdoptocht zich op op het Stadhuisplein. Om 13.30 uur trekt de bonte stoet dan door het centrum. Jeugdprins Milan d’n Urste neemt het defilé van de optocht af op de Markt.

Op zondag 23 februari stellen de deelnemers voor de Grote optocht zich op bij winkelcentrum De Bunders. Vanaf 13.30 uur gaat daar de optocht van start. Prins Robert d’n Twidde gaat daarin voorop en neemt bij het eindpunt op de Markt het defilé af.



Inschrijving optochten

Om aan één van deze optochten mee te doen moet je je inschrijven. Dat kan op zondag 9 februari van 14.00 tot 17.00 uur bij café Fellows & Friends op de Markt in Veghel. Ben je niet in gelegenheid om dan langs te komen, dan kun je via de site het inschrijfformulier downloaden en dit vóór 9 februari inleveren. Op de website www.kuussegatters.nl vind je alle informatie.



Jurering en prijzen

Bij de Jeugdoptocht worden de deelnemers al jarenlang door een deskundige jury beoordeeld. De prijswinnaars kunnen een speciaal voor de optocht gegoten Kuuske winnen. Daarnaast maken de deelnemers ook kans op de publieksprijs.

Bij de Grote Optocht bestaat de jury uit oud-Prinsen en inwoners van Veghel. Winnaars kunnen geldprijzen ontvangen en ook zijn er publieksprijzen in de categorie ‘Wagens’ en de categorie ‘Alles wat loopt’. Bij de prijsuitreiking moet minimaal één persoon de prijs in ontvangst nemen. Niet opgehaalde prijzen worden door de Optochtcommissie aan een goed doel geschonken.



Meer informatie

Meer informatie over de optochten vind je op onze website: www.kuussegatters.nl Je kunt je vragen ook mailen naar de Optochtcommissie via oc.kuussegatters.secr@gmail.com.