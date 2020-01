Jeugdprins Milan d’n Urste onthuld

15 januari 2020

Prins Milan d’n Urste is tijdens de Jeugdhofzitting op zaterdag 11 januari in een spectaculaire act onthuld als de nieuwe Jeugdprins 2020 van Jong Kuussegat. Samen met zijn Adjudanten Tobias en Daan en Hofnar Joost gaat hij er een supergave carnaval van maken.



Jeugdprins Milan d’n Urste is 12 jaar en zoon van Claudia en Patrick van den Heuvel. Samen met zijn broertjes Yoran en Rhoan en hond Bruno wonen zij sinds kort op de Evertshoeve. Carnaval is bij Milan niet onbekend: papa Patrick zit namelijk in het bestuur van CV de Kuussegatters. Op de Tuimelaar zit Milan in groep 8 bij meester Bart en meester Roel, waar hij het liefst tekent. Ook danst hij met veel plezier bij JB Dancecenter, vindt hij het heerlijk om te zingen, speelt hij graag op zijn telefoon en vermaakt hij zich prima met TikTok. Zijn lievelingseten is pizza. Champignons geeft hij liever aan Bruno.

Milan is enthousiast: ‘Laat carnaval maar beginnen, want ik heb er enorm veel zin in! Ik hoop jullie graag te zien bij de optochten en het KinderMatinee of het MegaKuussebal in sporthal de Bunders.’

Adjudant Tobias is de zoon van Bjorn en Judith Martens. Tobias is geboren in ons mooie Kuussegat en daar wonen zij nu op het Hysopveld. Tobias is 11 jaar en zit in groep 8 bij leerkracht Peter van Basisschool de Ieme. Tobias houdt van computeren en vindt het erg leuk om met Lego te spelen. Op school is hij het liefste bezig met kunstuur. Later zou hij graag in de zorg gaan werken. Hij lust graag pizza en friet. Een carbonaatje met witlof slaat hij liever over.

Adjudant Daan is de zoon van Danny en Kitty Verstegen en broertje van Noor en Suus. Samen wonen ze in ons mooie Kuussegat op de Dennelaar. Daan is 11 jaar oud en zit op Basisschool de Uilenbrink bij juf Inge en meneer Joost. Hij heeft veel plezier met gym en over taal wil hij het liever niet hebben. Daan eet het liefst macaroni en geeft spinazie liever aan de poezen Sien en Saar. Hij speelt voetbal bij Blauw-Geel in JO12-2 en vindt het – natuurlijk - leuk om te gamen. Wat hij later wil worden weet hij nog niet.

Hofnar Joost is de zoon van Edgard en Eugenie Elissen. Joost is 11 jaar oud en heeft een broer Pieter en zus Emma. Met hun vijven én met hond Laico en de kippen wonen zij in de Pastoor van Haarenstraat in ‘Krikkeldurp’. Joost zit bij juf Ilse in groep 8 van Basisschool de Uilenbrink. Gym is zijn lievelingsvak, rekenen vindt hij minder leuk. Joost voetbalt bij SCMH in JO12, speelt graag buiten of maakt muziek op zijn trompet. Joost houdt niet van rode kool maar wel heel erg van friet. Deze knotsgekke Hofnar loopt met de carnaval overal voorop!