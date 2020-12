Join us organiseert oudjaarsevent voor eenzame jongeren

17 december 2020

Heb jij nog geen plannen met nieuwjaar? Vanaf nu wel! Speciaal voor jongeren die veel alleen zijn, organiseert Stichting Join us het online oudjaarsevent Join us @ New Years Eve. We eindigen 2020 met een virtuele quiz en starten 2021 met een online toost!



Iedere jongere tussen de 16 en 30 jaar die zich vaak alleen voelt, kan op oudjaarsavond van 21:00u tot 23:00u gratis meedoen aan een interactieve, virtuele quiz. Je bent dus (coronaproof) thuis, maar eigenlijk ook samen met honderden andere jongeren door het hele land. Je kunt ook vragen of er iemand met jou meedoet, zodat jij én die ander samen een fijne avond hebben!



Quiz

De interactieve quiz wordt via een livestream uitgezonden op YouTube. Een quizmaster presenteert de avond in een speciaal ingerichte gamestudio. De antwoorden op de quiz geef je door in een quiz-app. De meeste antwoorden goed? Dan verdien jij de eretitel Winnaar #joinusnye 2020! Aanmelden kan hier: www.join-us.nu/join-us-new-years-eve.



Post je toast

De quiz duurt van 21:00 uur tot 23:00 uur, maar daarna is het feest nog niet voorbij. Het nieuwe jaar starten we ook samen! Post een foto van jezelf op Instagram en Facebook onder vermelding van de hashtag #joinusnye. Zo zie jij (en al die honderden andere jongeren!) wie er deze avond ook digitaal bij waren. Samen zijn we niet alleen!

Over Stichting Join us

Stichting Join us brengt eenzame jongeren tussen de 12 en 30 jaar in contact met andere jongeren en werkt met hen aan het vergroten van hun sociale redzaamheid. Het doel is dat jongeren na hun deelname in staat zijn hun eigen netwerk op te bouwen en behouden. Het Join us programma wordt momenteel door 25 Nederlandse gemeentes uitgevoerd.