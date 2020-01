Kaartverkoop Boerenbruiloft van start

17 januari 2020

De kaartverkoop voor de Boerenbruiloft en Jeugdboerenbruiloft start vanaf dinsdag 14 januari: vanaf die datum zijn de kaarten verkrijgbaar bij het UITpunt op de Markt in Veghel.



Afgelopen weekend zijn Dani Claasens en Naomi Driessen tijdens de Jeugdhofzitting onthuld als Jeugdboerenbruidspaar. Samen met het Boerenbruidspaar Peter en Anka Aarts en getuigen Rainier en Angeline Exters kijken ze met veel zin uit naar carnavalsdinsdag 25 februari.



Dinsdag 25 februari begint de dag om 9.45 uur. Dan verzamelen alle mensen, die de Boerenfeesten willen meemaken, in Keizersdrôme op de Markt. Vanaf die locatie trekt de stoet om 10.30 uur naar de Noordkade. D’n Vleeghel staat daar klaar om mee te proosten, de bezwaren tegen de ‘onechtverbintenis’ zijn grappig én de goed verzorgde lunch is lekker. Voor de jeugd is er een apart feestje, want dat het Jeugdboerenbruidspaar ‘Vrienden voor het leven’ wordt mag gevierd worden.

Na het officiële gedeelte kan iedereen tijdens receptie vanaf 14.00 uur de beide bruidsparen feliciteren. De receptie vindt plaats in de Podiumzaal op de Noordkade en is vrij toegankelijk.



Info kaartverkoop

Voor het officiële gedeelte en de bijhorende heerlijke maaltijd zijn de kaarten te koop bij: UITpunt Veghel (Markt 1). Entreekaarten voor volwassen kosten € 12,50, voor de jeugd € 6,50.

De Boerenbruiloft is de laatste jaren drukbezocht. Daarom is het verstandig op tijd kaarten te kopen.