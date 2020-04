Kennismaken met RBT De Langstraat

2 april 2020

Het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat is een organisatie die, voor de gemeenten Dongen, Loon op Zand, Waalwijk en Heusden, het toeristisch aanbod verzamelt en verspreid. Daarnaast zijn wij voor de horeca en recreatieve ondernemers in de regio een partner om samen te werken aan een nóg beter, nóg completer en aangevuld toeristisch aanbod. Zo halen wij bijvoorbeeld behoefte op en gaan we samen met de partners kijken hoe we invulling aan die behoefte kunnen geven en daarbij kijken we ook naar de bezoeker die ons gebied aan doet en wat er past bij het gebied. Hiermee hopen wij voor de toekomst meer bezoekers naar De Langstraat te trekken en ons gebied nog beter op de kaart te zetten. Maar ook om samenwerking tussen de diverse ondernemers te stimuleren, de ondernemers maken immers De Langstraat.

Het aanbod uit het gebied brengen we via De Langstraat, het platform wat we gebruiken naar de consument toe, onder de aandacht. Hiervoor gebruiken we onze o.a. social media kanalen een website maar ook bemande en onbemande Toeristische informatiepunten. Een van die bemande punten wordt onder andere het TIP in de Cammeleur. Onze huidige website zit nog in een oud jasje maar we verwachten binnenkort de nieuwe website te gaan draaien. Deze gaat dan ook volledig aansluiten bij De Langstraat en worden alle horeca en toeristische en recreatieve ondernemers daarop vermeld. Ook de evenementen uit de regio gaan wij via deze kanalen en kanalen van onze partners verspreiden.

Voor meer achtergrond informatie over RBT De Langstraat en het platform De Langstraat beveel ik ons strategische marketingvisie 2020-2022 aan om te lezen, maar allerliefst maken we graag kennis met jullie in een persoonlijk gesprek. Hiervoor zij we al veel op pad, maar staat er in je agenda nog geen afspraken en je wilt die op korte termijn wel plannen omdat je graag meer wil weten dan mag je natuurlijk ook altijd vast met ons contact opnemen. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en laat je op de hoogte houden van al ons nieuws.

Hopelijk tot snel!