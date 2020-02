Kom kennismaken met Muziekvereniging Frisselstein.

7 februari 2020

Is samen muziek maken iets voor jou?



Op woensdag 12 februari 2020 organiseert Muziekvereniging Frisselstein een kennismakingsavond voor kinderen die een blaas of slagwerkinstrument bespelen of dit graag willen doen.



Van 18:30 tot 19:30 uur kun je in zaal het Magazijn op de Noordkade komen luisteren naar opleidingsorkest TOF en de slagwerkgroep. Daarnaast heb je de mogelijkheid om zelf mee te doen en insturmenten te bekijken en uit te proberen.

Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op www.frisselstein.nl