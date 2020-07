Kortere naam en nieuwe website voor De Noordkade in Veghel

6 juli 2020

De organisaties gevestigd op het voormalige CHV complex aan de Verlengde Noordkade in Veghel zijn vanaf 1 juli gevestigd op De Noordkade in plaats van CHV Noordkade. Een afgelopen jaar uitgevoerd onderzoek naar het imago en de identiteit van het complex toonde aan dat de naamgeving van het complex niet altijd eenduidig was. Bijna 60% van de ondervraagden sprak de voorkeur uit voor de naam De Noordkade. Die voorkeur werd gedeeld door het merendeel van de Noordkade ondernemers. Het aanbod op De Noordkade werd in diezelfde enquête overigens met een 9 beoordeeld en een willekeurig bezoek met een 7,8. Mooie cijfers, maar wel tijd voor een herbezinning over de naamgeving, het logo en dus tevens over de domeinnaam van de website.



De website chvnoordkade.nl als overkoepelende website voor de Noordkade heeft dus plaatsgemaakt voor Noordkade-Veghel. De oude site was al vanaf augustus 2013 in gebruik. Met het groeien van de Noordkade in de afgelopen jaren werd deze als een ‘lapjesdeken’ uitgebreid en sloot zowel qua naam als functionaliteit niet meer aan bij de huidige wensen van de Noordkade ondernemers. De nieuwe website is in opdracht van de samenwerkende ondernemers op de Noordkade gemaakt door WIM creative agency in Veghel.



Aantrekkelijk

Centraal op de website staan de vier pijlers op de Noordkade; Kunst & Cultuur, Food, Leisure (vrijetijd) en Verhuur. De site is dynamisch, heeft een actuele agenda en toont bezoekers op een aantrekkelijke manier het aanbod op de Noordkade. Van alle ‘bewoners’ op De Noordkade is bovendien algemene informatie opgenomen. Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de website van de betreffende organisatie. Ook het logo van CHV Noordkade vervalt en wordt vervangen door het reeds bestaand Noordkade Veghel ‘wyber logo’ dat op alle gezamenlijke uitingen zal worden meegenomen.