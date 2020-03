We zoeken jou! Speel je muziek of maak je mooie gedichten?

Met heel veel plezier maken we belangeloos uitzendingen in de tijdelijke tv studio op CHV Noordkade Veghel. Mensen aan tafel met mooie initiatieven in dit coronatijdperk. Maar hoe leuk zou het zijn om elke uitzending af te sluiten met een lied over deze tijd of voor een doelgroep of een mooi gedicht. Laat maar weten, alle creativiteit is welkom!!

Heb jij een geweldig idee? Mail naar samenmeierijstad@gmail.com